Бизнес копирайтер

$235
КопирайтингЗакрыт24 заявки870 просмотров
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В команду на временные подряды необходимо упаковать стартап для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый БИЗНЕС КОПИРАЙТЕР для написания бизнес статей, Email писем и рерайтинга текста презентации.

Написание статей о сути проекта в 5 различных экземплярах не повторяющихся по смыслу каждая статья должна состоять от 4000 символов до 7000 иметь адекватное оформление с картинками и сутью а не сплошной текст потребуется минимальное участие дизайнера, статьи пишет рукль маркетолог аналитик который влился в проект а уже позже возможно что то добавляет копирайтер. Статьи должны быть переведены со скринами на Англиский в процессе вам ещё переведем сами на пару языков.  

Статьи:

1) Написание от 5 проф статей о проекте абсолютно в разном смысле. 

Презентацию уже написанную по функционалу проекта а так-же по другим данным по фин показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, Рерайт контента, добавка упущенных слайдов, оптимизация, оглавление.

Презентация:

1) Сделать оглавление к каждой презе.  

2) Сделать рерайт презентации что бы контент очень легко читался.

3) Поделить презентацию на три части: 

- Основа (первые 20-30 слайдов. публичная и приватная версия. 

- Функционал публичный концентрат кабинетов по 3-5 слайдов к каждой роле.

- Функционал приватная весь 

Емейл письма:

Написать 2-3 штуки разных типов писем, для уведомления после оставленного лида, для уникальной рассылки при составление К.П в ручном порядке, для массовой рассылки.

На выполнение зажачи 6-7 дней

Награда 10-16к в зависосмости от темпа и объема выполненых работ.

4 года назад
amishaningradali
Антон Мишанин 
27 летПольша
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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