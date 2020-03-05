Описания процесса входа и регистрации в онлайн-сервисах

КопирайтингЗавершен18 заявок341 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужны простые описания входа в личный кабинет, восстановления пароля, регистрации, и некоторых преимуществ сервиса в целом.

т.е. например подзаголовки будут -

Вход в личный кабинет

Восстановление пароля

Регистрация кабинета

Преимущества сервиса

Мобильное приложение

Контакты

Задача - заходим на сайт сервиса и простым языком описываем процедуру входа и т.д.

например для заголовка Вход пишем -

"На официальном сайте сервиса нажмите на красную кнопку "Вход", которая расположена в правом верхнем углу страницы. На странице авторизации введите номер мобильного телефона в качестве логина и укажите пароль. При желании поставьте галочку в функции "Запомнить пароль". Проверьте указанные данные и нажмите на кнопку "Войти"."

Вот в таком простом формате описываем каждое действие.

В текстах используем маркированные списки и выделенные выдержки.

Нужно быстро наполнить один сайт, т.е. текстов будет много, но бюджеты пока не очень...

По этому ТЗ готов предложить 100-110р за 1000 знаков.

Подробности в ЛС!

4 года назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$30
1 день
Задача была выполнена согласно пожеланиям. Работой доволен. Буду обращаться!
Замечательный заказчик. Дал чёткое и понятное задание. Быстро оплатил выполненную работу. Сотрудничеством полностью доволен. Буду рад помочь в дальнейшем над развитием проекта.
  • Похожие заказы

  • Написать описание для приложений

    Написать описание для 5-ти приложений.  Описание к каждому приложению должно содержать от 500 до 1000 символов. Приложения находятся по ссылкам - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference[/url]

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 10 текстов по развлекательной тематике

    Ищем копирайтеров для написания 10 статей по развлекательной тематике (аренда аттракционов) – нужны описания товаров и услуг, по 1000-1500 знаков каждый. Стиль: продающие, завлекающие, информативные, без сложных оборотов речи и лишней воды. Макс стоимость за 1000 знаков: ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужны копирайтеры, делать описание к adult 18+ видео на англ языке

    Ищу копирайтеров, задача описывать [b]видео ролики на сайтах для взрослых на английском языке. [/b] 1. Написать загаловок 70-90 символов 2. Сделать описание 300-400 символов Все работа будет проводиться через удобную админку на сайтах Оплата- От 0.40 долларов за 1 видео ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор материала для статьи

    Нужно написать подробный обзор видеорегистраторов для статьи "Видеорегистраторы с радар-детектором: рейтинг 2020" Важно: это не должен быть рерайт статей из Гугл и Яндекс, это должен быть экспертный обзор с описанием плюсов, минусов,  характеристик, актуальных цен. Также ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст для главной страницы по продаже экскурсии на Алые паруса

    Написать текст для главной страницы сайта по продаже экскурсий на Алые паруса в Санкт-Петербурге. Общий объем текста около 5-7 тыс. ЗБП В тексте должны быть использованы ключи: (см. ТЗ) Уникальность 100% по text.ru, не ниже 95% по etxt.ru, content-watch.ru; ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сообщения для форума

    Необходимо написать сообщения для форума на темы которые я Вам дам.  Кол-во символов должно быть не менее 100 без пробелов. Оплата 2 рубля за каждое сообщение.   Работы много, если хорошо себя проявите оплата может быть выше.  Внимание!  Вы ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок

    Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (7 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки" (Украина) Что хочу получить в результате: - Уникальный SEO текст - 5-7 вхождений ключевика в каждой статье - Актуальность информации - Интересное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Автор HR статьи

    Ищем автора с опытом работы в HR (минимум 3 года) для образовательного проекта. Необходимо написать статью по теме HR:  поиск, подбор, адаптация, мотивация и т.д. Тема будет согласована с подходящим кандидатом. Ссылка на проект www.hr-smart.ru. ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад