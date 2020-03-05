Описания процесса входа и регистрации в онлайн-сервисах

Здравствуйте.

Нужны простые описания входа в личный кабинет, восстановления пароля, регистрации, и некоторых преимуществ сервиса в целом.

т.е. например подзаголовки будут -

Вход в личный кабинет

Восстановление пароля

Регистрация кабинета

Преимущества сервиса

Мобильное приложение

Контакты

Задача - заходим на сайт сервиса и простым языком описываем процедуру входа и т.д.

например для заголовка Вход пишем -

"На официальном сайте сервиса нажмите на красную кнопку "Вход", которая расположена в правом верхнем углу страницы. На странице авторизации введите номер мобильного телефона в качестве логина и укажите пароль. При желании поставьте галочку в функции "Запомнить пароль". Проверьте указанные данные и нажмите на кнопку "Войти"."

Вот в таком простом формате описываем каждое действие.

В текстах используем маркированные списки и выделенные выдержки.

Нужно быстро наполнить один сайт, т.е. текстов будет много, но бюджеты пока не очень...

По этому ТЗ готов предложить 100-110р за 1000 знаков.

Подробности в ЛС!