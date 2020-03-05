Описания процесса входа и регистрации в онлайн-сервисах

Написать описание для 5-ти приложений. Описание к каждому приложению должно содержать от 500 до 1000 символов. Приложения находятся по ссылкам - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.knifes[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.jumper[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testGIM[/url] - [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference]https://play.google.com/store/apps/details?id=group.uis.testconference[/url]
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Здравствуйте.
Нужны простые описания входа в личный кабинет, восстановления пароля, регистрации, и некоторых преимуществ сервиса в целом.
т.е. например подзаголовки будут -
Вход в личный кабинет
Восстановление пароля
Регистрация кабинета
Преимущества сервиса
Мобильное приложение
Контакты
Задача - заходим на сайт сервиса и простым языком описываем процедуру входа и т.д.
например для заголовка Вход пишем -
"На официальном сайте сервиса нажмите на красную кнопку "Вход", которая расположена в правом верхнем углу страницы. На странице авторизации введите номер мобильного телефона в качестве логина и укажите пароль. При желании поставьте галочку в функции "Запомнить пароль". Проверьте указанные данные и нажмите на кнопку "Войти"."
Вот в таком простом формате описываем каждое действие.
В текстах используем маркированные списки и выделенные выдержки.
Нужно быстро наполнить один сайт, т.е. текстов будет много, но бюджеты пока не очень...
По этому ТЗ готов предложить 100-110р за 1000 знаков.
Подробности в ЛС!
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