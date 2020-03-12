amishaningradali

Антон Мишанин amishaningradali

 
27 летПольша/Варшава
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Сайт под ключ на WP !

    $2300

    Ищем в команду РАЗРАБОТЧИКА, ДИЗАЙНЕРА И СЕО Маркетолога для запуска маркетплейса и сайта портала по подбору вакансий с Украины и Беларуси. На чём запускаемся? Вот есть уже бэк и фронт кабинеты двух сторон всё на WP https://themeforest.net/item/careerfy-job-board-wordpress-theme/21137053 Вот ...

    PHPJavascriptWordPressCSS
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим Web-дизайнер

    $235

    На упаковку стартап проекта необходим рукастый и опытный Web-Дихайнер. Для создания лендинг пейджа из 5-7 блоков. Лендинг двух-трёх языковых ВЕРСИЙ для стартапа дизайн в 5-7 блоков который вмещает всю основную информацию по проекту и генерирует лиды ...

    Инфографика
    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется дизайнер презентации и визиток

    $390

    Нам в команду на временный подряд для упаковки стартапа для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый Дизайнер. Сделать дизайн по функционалу проекта а так-же по другим данным как фин.показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, ...

    Figma
    Дизайн продукции39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бизнес копирайтер

    $235

    В команду на временные подряды необходимо упаковать стартап для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый БИЗНЕС КОПИРАЙТЕР для написания бизнес статей, Email писем и рерайтинга текста презентации. Написание статей о сути проекта в 5 различных экземплярах ...

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен талантлвый маркетолог!

    $390

    Нам нужен в команду на временные подряды которые периодически появляются, талантливы маркетолог, настройщик, арбитражник в одном лице, который умел и умеет не только вести Р.К  в FB, Google, Linkdin но и продумывать маркетинговую часть контента ...

    Инфографика
    Маркетинговый анализ7 заявок
    Закрыт
    4 года назад