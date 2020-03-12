amishaningradali

Ищем в команду РАЗРАБОТЧИКА, ДИЗАЙНЕРА И СЕО Маркетолога для запуска маркетплейса и сайта портала по подбору вакансий с Украины и Беларуси. На чём запускаемся? Вот есть уже бэк и фронт кабинеты двух сторон всё на WP https://themeforest.net/item/careerfy-job-board-wordpress-theme/21137053 Вот ...
Антон Мишанин amishaningradaliamishaningradali
- $2300Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
- $235
На упаковку стартап проекта необходим рукастый и опытный Web-Дихайнер. Для создания лендинг пейджа из 5-7 блоков. Лендинг двух-трёх языковых ВЕРСИЙ для стартапа дизайн в 5-7 блоков который вмещает всю основную информацию по проекту и генерирует лиды ...Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт4 года назад
- $390
Нам в команду на временный подряд для упаковки стартапа для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый Дизайнер. Сделать дизайн по функционалу проекта а так-же по другим данным как фин.показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, ...Дизайн продукции39 заявокЗакрыт4 года назад
- $235
В команду на временные подряды необходимо упаковать стартап для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый БИЗНЕС КОПИРАЙТЕР для написания бизнес статей, Email писем и рерайтинга текста презентации. Написание статей о сути проекта в 5 различных экземплярах ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $390
Нам нужен в команду на временные подряды которые периодически появляются, талантливы маркетолог, настройщик, арбитражник в одном лице, который умел и умеет не только вести Р.К в FB, Google, Linkdin но и продумывать маркетинговую часть контента ...Маркетинговый анализ7 заявокЗакрыт4 года назад