Нужен талантлвый маркетолог!

Нам нужен в команду на временные подряды которые периодически появляются, талантливы маркетолог, настройщик, арбитражник в одном лице, который умел и умеет не только вести Р.К в FB, Google, Linkdin но и продумывать маркетинговую часть контента и графики для проектов, если вы такой супер шаман мы ждём вас!

Маркетолог настройщик:

Настройка Рекламных компаний

- Настройка рекламных компаний в ФБ на Англ и Русс = не более 3 дней с учетом проработки различных графф креативов баннеров.

- Настройка Р.К в гугле Англ и Русс = не более 4 дней так как тут уже идёт работа с ключами и объявлениями на нескольких языках.

- Оптимизация Р.К после настройки и запуска в двух источниках не более 7-9 дней и это не занимает много времени.

-Так же подобрать новостные сайты для размещения статей

1) Настройка Гугла Русс и Англ от 2000 ключей и от 50 объявлений.

2) Настройка Фб Англ и Русский с Немецким.

На Гео Рф Мск - Сочи , Укр Киев, Польша Вроцлав - Варшава, Германия Франкфурт - Мюнхен - Берлин. Люксембург Французский. Англ Великобритания - Кипр.

3) Настройка унисендендера, уведомление письмо после оставленного Лида, то есть интегрирован с ленлингом и для массовой рассылки.

Так же от Маркетолога требуется:

Помощь в составление продающего контента для Лендинга и писем

Постановка задач для видео мейкера по созданию рекламной инфографики проекта

Составление Т.З для копирайтера с целью создания хороших статей в которых должен быть не только текст но и дизайн то есть и Т.З для дизайнера по теме статьи делать графику.

Написание Т.З/ Сценария и контроль работы по созданию Инфографики не занимает более пару дней стартовая работа а работа с подрядчиком уже в процессе.

Составить план и бюджет который потребуется для размещение статей о сути проекта на различных сайтах посвящённых IT и финансам, более подробно уже при общение займёт не более 3-4 часов не только для подбора но и что бы шаблонно со всеми связаться и предоставить их контакты помимо почты тел и.т.д и уже согласованные цены, а мы уже сами продолжим переговоры как нам нужно будет размещение!

Вот пример: https://vc.ru/design/104088-kak-redmadrobot-s-rostelekomom-razrabotali-prilozhenie-rt-life-pomoshchnika-v-rabochih-delah

Оплата труда от 25.000 до 40.000 Рублей.