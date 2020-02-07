Нужен талантлвый маркетолог!

Подготовить и помочь провести методически и технически продающий вебинар на тему искусства.Необходимо вместе с автором курса составить чёткий план вебинара с конкретной методической помощью с вашей стороны, и организовать его проведение и создание автовебинара.Просьба оставлять ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен в команду на временные подряды которые периодически появляются, талантливы маркетолог, настройщик, арбитражник в одном лице, который умел и умеет не только вести Р.К в FB, Google, Linkdin но и продумывать маркетинговую часть контента и графики для проектов, если вы такой супер шаман мы ждём вас!
Маркетолог настройщик:
Настройка Рекламных компаний
- Настройка рекламных компаний в ФБ на Англ и Русс = не более 3 дней с учетом проработки различных графф креативов баннеров.
- Настройка Р.К в гугле Англ и Русс = не более 4 дней так как тут уже идёт работа с ключами и объявлениями на нескольких языках.
- Оптимизация Р.К после настройки и запуска в двух источниках не более 7-9 дней и это не занимает много времени.
-Так же подобрать новостные сайты для размещения статей
1) Настройка Гугла Русс и Англ от 2000 ключей и от 50 объявлений.
2) Настройка Фб Англ и Русский с Немецким.
На Гео Рф Мск - Сочи , Укр Киев, Польша Вроцлав - Варшава, Германия Франкфурт - Мюнхен - Берлин. Люксембург Французский. Англ Великобритания - Кипр.
3) Настройка унисендендера, уведомление письмо после оставленного Лида, то есть интегрирован с ленлингом и для массовой рассылки.
Так же от Маркетолога требуется:
- Помощь в составление продающего контента для Лендинга и писем
- Постановка задач для видео мейкера по созданию рекламной инфографики проекта
- Составление Т.З для копирайтера с целью создания хороших статей в которых должен быть не только текст но и дизайн то есть и Т.З для дизайнера по теме статьи делать графику.
- Написание Т.З/ Сценария и контроль работы по созданию Инфографики не занимает более пару дней стартовая работа а работа с подрядчиком уже в процессе.
Вот пример: https://vc.ru/design/104088-kak-redmadrobot-s-rostelekomom-razrabotali-prilozhenie-rt-life-pomoshchnika-v-rabochih-delah
Оплата труда от 25.000 до 40.000 Рублей.
- Похожие заказы
- Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Для проведения маркетинговое исследование в области медицинских препаратов ищу исполнителя с опытом работы. Исследование должно быть проведено на основе открытых источников и соответствовать следующим требованиям и включать в себя: - анализ конкурентного окружения (прямые и косвенные конкуренты), по которым, если ...Закрыт4 года назад
Необходим профессиональный взгляд на наш проект. Что так, что не так. Так же верстка, программирование У нас есть замечания, выскажем их индивидуально Сайт Partner-china.ru Если мы видим, что вы понимаете о чем речь, и что не хватает нашему сайту, и ...Маркетинговый анализ5 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Есть веб-приложение, у которого есть много разного функционала и база данных, которую можно по-разному представлять в виде страничек. Нужен человек, который - имеет доступ к ahrefs, минимум standard план, и умеет им профессионально пользоваться - свободно читает ...Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Простая работка - выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки Около 100-200 шт.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо провести маркетинговый анализ рынка предприятия. ТЗ во вложении. Ждем от Вас ответа по стоимости и по срокам.Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание рекомендаций, что сделать, чтобы сайт https://sila-prirody.ru был более информативным, менее пестрым, а главное, более конверсионным.Маркетинговый анализ10 заявокЗакрыт4 года назад
Анализ сайтов для качественного (правильного) последующего СЕО. Занимаемся продажей промышленного оборудования имеем 4 сайта информационного свойства представляющие 4 конкурирующие бренда. Необходимо: 1) Сделать поисковый аудит 4х собственных сайтов для последующего продвижения в Yandex и Google. 2) Провести аналитику сравнение ...Маркетинговый анализ12 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина. Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина. В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи. СпасибоЗакрыт4 года назад
Добрый день!! Необходимо провести исследование рынка биодобавок для [b]лошадей[/b], а именно продуктов, предназначенных для улучшение опорно-двигательной системы. [b]Периметр :[/b] страны СНГ Указать примеры работ и стоимостьЗакрыт4 года назад