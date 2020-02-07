Для проведения маркетинговое исследование в области медицинских препаратов ищу исполнителя с опытом работы. Исследование должно быть проведено на основе открытых источников и соответствовать следующим требованиям и включать в себя: - анализ конкурентного окружения (прямые и косвенные конкуренты), по которым, если ...
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Подготовить и помочь провести методически и технически продающий вебинар на тему искусства.Необходимо вместе с автором курса составить чёткий план вебинара с конкретной методической помощью с вашей стороны, и организовать его проведение и создание автовебинара.Просьба оставлять запрос на исполнение только если у вас есть реальный опыт подобной деятельности и сразу прикладывать или высылать в личку портфолио или примеры аналогичных проектов, в которых вы себя проявили.Вебинар необходимо провести до конца февраля.
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