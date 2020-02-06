Для проведения маркетинговое исследование в области медицинских препаратов ищу исполнителя с опытом работы.

Исследование должно быть проведено на основе открытых источников и соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

- анализ конкурентного окружения (прямые и косвенные конкуренты), по которым, если это возможно, необнодимо указать рыночное положение (продажи, рост, доля рынка, представленность в дистрибьюторской сети и аптечном звене, средневзвешенная цена в дистрибьюторской сети и в аптечном звене), целевые аудитории, позиционирование, стратегии и инструменты продвижения, визуальная идентичность (рекламные макеты, видеопродукция имиджевого и маркетингового характера, печатные материалы), покрытие;

- анализ мирового опыта разработки брендов на примере транснациональных фармацевтических брендов-лидеров рынка (не менее 2 брендов), указав для каждого из них: рыночное положение (продажи, рост, доля рынка), позиционирование, идеологию, визуальную идентичность (логотип, знак, шрифты, цвета, фотостиль, рекламные макеты, видеопродукция имиджевого и маркетингового характера, печатные материалы).

Требования:

- Опыт работы в маркетинге и в исследовании ранка и конкурентов

- Наличие портфолио, работа в медицинской сфере даст преимущества

- Очень желательно высшее или дополнительное образование с сфере маркетинга или медицине (необходимо подтвердить дипломом, сертификатом или каким-то другим документом) - это станет плюсом при выборе исполнителя.

- Гражданство России

- Обязательное заключение договора на передачу прав

Бюджет – по договоренности.