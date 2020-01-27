Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо провести маркетинговый анализ рынка предприятия. ТЗ во вложении. Ждем от Вас ответа по стоимости и по срокам.
Выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простая работка - выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки
Около 100-200 шт.
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