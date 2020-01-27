Выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки

Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина. Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина. В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи. Спасибо