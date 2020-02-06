Есть веб-приложение, у которого есть много разного функционала и база данных, которую можно по-разному представлять в виде страничек. Нужен человек, который - имеет доступ к ahrefs, минимум standard план, и умеет им профессионально пользоваться - свободно читает ...
Взгляд с точки зрения посетителя/маркетинга/копирайтинга
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим профессиональный взгляд на наш проект.
Что так, что не так.
Так же верстка, программирование
У нас есть замечания, выскажем их индивидуально
Сайт Partner-china.ru
Если мы видим, что вы понимаете о чем речь, и что не хватает нашему сайту, и сразу выскажите то,в чем "отстает" наш сайт от конкурентов скажем, где есть недочеты, мы обсудим работу.
- Похожие заказы
- $100Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Простая работка - выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки Около 100-200 шт.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо провести маркетинговый анализ рынка предприятия. ТЗ во вложении. Ждем от Вас ответа по стоимости и по срокам.Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание рекомендаций, что сделать, чтобы сайт https://sila-prirody.ru был более информативным, менее пестрым, а главное, более конверсионным.Маркетинговый анализ10 заявокЗакрыт4 года назад
Анализ сайтов для качественного (правильного) последующего СЕО. Занимаемся продажей промышленного оборудования имеем 4 сайта информационного свойства представляющие 4 конкурирующие бренда. Необходимо: 1) Сделать поисковый аудит 4х собственных сайтов для последующего продвижения в Yandex и Google. 2) Провести аналитику сравнение ...Маркетинговый анализ12 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина. Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина. В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи. СпасибоМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день!! Необходимо провести исследование рынка биодобавок для [b]лошадей[/b], а именно продуктов, предназначенных для улучшение опорно-двигательной системы. [b]Периметр :[/b] страны СНГ Указать примеры работ и стоимостьМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Мы ищем человека, который занялся бы размещением нашего оффера (сервис soclikes.com) на разных affiliate-партнерках.Желательно человек с опытом в этом направлении.Будем рады предложениям.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача: изучить рынок строительных компаний, компаний по аренде спецтехники Регионы: Украина, Европа, США, Россия, Германия и т.д. (перспективные страны) Вывести: - объемы работ - финансирование строительств - количество объектов - выделенный бюджет на строительство - объем рынка по финансам, клиентам, строительных ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по сквозной аналитике roistat. Нужно интегрировать сквозную аналитику ройстат, и настроить дашборд по ключевым словам. В дальнейшем аналитику будет проводить штатный маркетолог, нам нужно понимать какие ключевые слова доходят до этапа "заключение договора" ...Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад