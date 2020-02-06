Взгляд с точки зрения посетителя/маркетинга/копирайтинга

Маркетинговый анализЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Что так, что не так. 

Так же верстка, программирование

У нас есть замечания, выскажем их индивидуально

Сайт Partner-china.ru

Если мы видим, что вы понимаете о чем речь, и что не хватает нашему сайту, и сразу выскажите то,в чем "отстает" наш сайт от конкурентов скажем,  где есть недочеты, мы обсудим работу.

4 года назад
Tranzitik
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад