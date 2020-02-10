Необходим Web-дизайнер

На упаковку стартап проекта необходим рукастый и опытный Web-Дихайнер. Для создания лендинг пейджа из 5-7 блоков.

Лендинг двух-трёх языковых ВЕРСИЙ для стартапа дизайн в 5-7 блоков который вмещает всю основную информацию по проекту и генерирует лиды заинтересованных лиц, так-же состоящий из двух доп... страниц на которых есть договора и презентации проекта и отдельно видео проекта, на Инфографику подрядчик не требуется уже есть! Лендинг разумеется с адаптивом можно верстать по сетке для ускорение процесса. Любая публичная админка-CMS на которой можно вставлять пиксели, редактировать контент, работать с лидами, писать дополнительный контент в новостном разделе.

Лендинг:

1) Дизайн лендоса 5-7 блоков.

2) Дизайн контентной стр, на которой будут статьи, договора.

3) Дизайн писем

Email письма:

- Дизайн 3 емейл писем после презентации и лендинга уже по киту из готовых элементов не более 3-6 часов с правками.

Email письма 2-3 штуки разных типов, для уведомления после оставленного лида, для уникальной рассылки при составление К.П в ручном порядке, для массовой рассылки, классика дизайн и вёрстка трех писем занимают не более 1-2 дней уже с контентом разумеется. Сервис для рассылок будем юзать унисендер скорее всего.

Готов работать в команде, помогать ближнему своему и не мешать работе дргим? Смело оставляй свои предложения о сотрудничестве в комментариях.

Готов работать в команде, помогать ближнему своему и не мешать работе дргим? Смело оставляй свои предложения о сотркдничестве в комментариях.