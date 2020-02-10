Необходим Web-дизайнер

Здравствуйте. Нужен дизайн первого экрана по данному прототипу. С победителем конкурса обсудим полностью весь проект https://xdgjum.axshare.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На упаковку стартап проекта необходим рукастый и опытный Web-Дихайнер. Для создания лендинг пейджа из 5-7 блоков.
Лендинг двух-трёх языковых ВЕРСИЙ для стартапа дизайн в 5-7 блоков который вмещает всю основную информацию по проекту и генерирует лиды заинтересованных лиц, так-же состоящий из двух доп... страниц на которых есть договора и презентации проекта и отдельно видео проекта, на Инфографику подрядчик не требуется уже есть! Лендинг разумеется с адаптивом можно верстать по сетке для ускорение процесса. Любая публичная админка-CMS на которой можно вставлять пиксели, редактировать контент, работать с лидами, писать дополнительный контент в новостном разделе.
Лендинг:
1) Дизайн лендоса 5-7 блоков.
2) Дизайн контентной стр, на которой будут статьи, договора.
3) Дизайн писем
Email письма:
- Дизайн 3 емейл писем после презентации и лендинга уже по киту из готовых элементов не более 3-6 часов с правками.
Email письма 2-3 штуки разных типов, для уведомления после оставленного лида, для уникальной рассылки при составление К.П в ручном порядке, для массовой рассылки, классика дизайн и вёрстка трех писем занимают не более 1-2 дней уже с контентом разумеется. Сервис для рассылок будем юзать унисендер скорее всего.
Готов работать в команде, помогать ближнему своему и не мешать работе дргим? Смело оставляй свои предложения о сотрудничестве в комментариях.
Готов работать в команде, помогать ближнему своему и не мешать работе дргим? Смело оставляй свои предложения о сотркдничестве в комментариях.
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