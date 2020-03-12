Разработать дизайн сайта тур фирмы

Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта туристического агенства .

Тематика сайта поиск Туров в Египет и отелей в Египте

Очень нравится что то как это

На сайте будет 2 варианта поиска поиск тура и поиск отеля (т.е одна поисковая форма с 2 вкладками )

1. Разработка дизайна главной страницы с формой поиска https://clck.ru/MBC3j

2.Разработка страницы поиска https://clck.ru/MBC9F

3.Разработка страницы тура как тут https://clck.ru/MBC8S

4.Адаптивность

5.Если можете с версткой указывайте цену с версткой

Ссылки указаны для примера в каком стиле должно быть. Спасибо заранее

PS Просьба указывать предложения с ценой и портфолио