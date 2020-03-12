Разработать дизайн сайта тур фирмы

Дизайн сайтовЗавершен41 заявка1236 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн сайта туристического агенства .

Тематика сайта  поиск Туров в Египет и отелей в Египте 

Очень нравится что то как это

На сайте будет 2 варианта поиска  поиск тура и поиск отеля (т.е одна поисковая форма с 2 вкладками )

1. Разработка дизайна главной страницы с формой поиска https://clck.ru/MBC3j

2.Разработка страницы поиска https://clck.ru/MBC9F

3.Разработка страницы тура как тут https://clck.ru/MBC8S

4.Адаптивность

5.Если можете с версткой указывайте цену с версткой 

Ссылки указаны для примера в каком стиле должно быть. Спасибо заранее 

PS Просьба указывать предложения с ценой и портфолио

Дизайн сайта
4 года назад
guest_15812725118325
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ilia_kovalski
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$100
10 дней
WMZ
Спасибо!
Рекомендую заказчика, работа прошла быстро, всегда был на связи.
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