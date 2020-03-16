Обновить дизайн сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен57 заявок1165 просмотров
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есть сайт одностраничник

нужно обновить дизайн

http://solcold.com/

Дизайн сайта
4 года назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
ilia_kovalski
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
2 дня
Все прошло на 5 с плюсом. Классный дизайн! Оперативно! Всегда на связи! Рекомендую!)
Приятно работать с Василием. Хорошая постановка задачи, оперативная обратная связь и адекватные правки сделали наше сотрудничество плодотворным и приятным. Рекомендую)
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