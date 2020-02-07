Здравствуйте. Нужно придумать дизайн для одностраничника в тематике Авто (тюнинг автомобилей). С версией для десктопа и мобильных телефонов. Желательно использовать цвета из данной палитры - #E8AF00, #111111 (либо близкие к этим), а также черный и белый. Должны преобладать темные тона, в том числе должен быть темный фон.

Также предусмотреть наличие навбара с пунктами меню, с помощью которых можно будет перемещаться по странице, номера телефона и иконок соцсетей.

Подобрать шрифт(ы), и несколько рандомных картинок, чтобы понимать в каком стиле нужны будут картинки.

Предлагайте свои цены и сроки.