Разработать дизайн и копирайт шаблона письма для email рассылки

Добрый день! Логотипы для сайта busonline.com.ua нужно прорисовать для прикрепленного дизайна. Визитку тоже в этом стиле. Цвета красный и темно-синий. Все в хорошем качестве, чтоб можно было растянуть. Приблизительные примеры того, что нужно прикрепляю. Бюджет небольшой, без посредников. Сразу указывайте ...