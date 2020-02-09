Прорисовать логотип и визитку

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок180 просмотров
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Добрый день!

Логотипы для сайта busonline.com.ua нужно прорисовать для прикрепленного дизайна. Визитку тоже в этом стиле. Цвета красный и темно-синий.

Все в хорошем качестве, чтоб можно было растянуть.

Приблизительные примеры того, что нужно прикрепляю.

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте цену и сроки.

4 года назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
30 минут назад
4 года назад
$25
2 дня
Спасибо Андрею, все отлично! Учел все пожелания, сделал даже больше, чем планировалось. Рекомендую однозначно!
Второй успешный проект. Продолжаем сотрудничество, рекомендую!
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