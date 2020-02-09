Прорисовать логотип и визитку

Сайт postoplan.ru На место видео тут - https://prnt.sc/qxfk14 и на место иллюстрации тут - https://prnt.sc/qxfkc9 нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта. Не должно быть никаких персонажей или людей или много текста. Есть в фигме готовый ...
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Добрый день!
Логотипы для сайта busonline.com.ua нужно прорисовать для прикрепленного дизайна. Визитку тоже в этом стиле. Цвета красный и темно-синий.
Все в хорошем качестве, чтоб можно было растянуть.
Приблизительные примеры того, что нужно прикрепляю.
Бюджет небольшой, без посредников.
Сразу указывайте цену и сроки.
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