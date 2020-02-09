Прорисовать логотип и визитку

Добрый день!

Логотипы для сайта busonline.com.ua нужно прорисовать для прикрепленного дизайна. Визитку тоже в этом стиле. Цвета красный и темно-синий.

Все в хорошем качестве, чтоб можно было растянуть.

Приблизительные примеры того, что нужно прикрепляю.

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте цену и сроки.