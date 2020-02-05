Дизайн для сайта (Отзывы)

Сайт postoplan.ru На место видео тут - https://prnt.sc/qxfk14 и на место иллюстрации тут - https://prnt.sc/qxfkc9 нужно сделать 2 новые иллюстрации в цветах сайта. Не должно быть никаких персонажей или людей или много текста. Есть в фигме готовый ...