Нужно доработать дизайн:

а именно: прорисовать выделенные контакты согласно стилю сайта (телефоны, почта и значок для нее, информация о работе контакт-цента). Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Подробно - на скрине (то, что обведено в красном квадрате).

Жду предложений по цене и времени.