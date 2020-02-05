Телефоны почта и значок

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки196 просмотров
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Нужно доработать дизайн:

а именно: прорисовать выделенные контакты согласно стилю сайта (телефоны, почта и значок для нее, информация о работе контакт-цента). Сделать нужно будет быстро. Возможны правки (все оплачивается). Подробно - на скрине (то, что обведено в красном квадрате).

Жду предложений по цене и времени.

4 года назад
Poll_118
Павел 
44 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад