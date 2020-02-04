Дизайн сайта - портала

Тематика: организация event-ов Стиль: вариации в сторону минимализма на Ваше усмотрение. Есть пример, от которого нужно отталкиваться, но сделать на 1-2-3 уровня выше. На выходе: макет psd/figma (главная сайта + шаблон повторяющейся страницы) Делать с прицелом на вёрстку под ...