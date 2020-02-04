Дизай для сайта

Необходимо создать дизайн страницы лендинга и заверстать её. Предпочтительно на чистом html5/css, без использования движков, но можно также и на WP. Страница являет собой витрину кредитных предложений, разбитых на подтемы. - минимально возможный вес страницы - оптимизированная графика - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика: организация event-ов
Стиль: вариации в сторону минимализма на Ваше усмотрение.
Есть пример, от которого нужно отталкиваться, но сделать на 1-2-3 уровня выше.
На выходе: макет psd/figma (главная сайта + шаблон повторяющейся страницы)
Делать с прицелом на вёрстку под вордпресс (верстальщик свой, от Вас нужен только дизайн).
Самое главное для меня – свежая голова и идеи.
Срок: завтра нужно сдать.
Бюджет: ~1.5к (российских рублей). Предлагайте Вашу цену (повлиять на выбор может, но несущественно).
Для умелого мастера – это легкие деньги.
Прямой контакт обязателен (телефон, вотсап – указывайте в отклике).
Быть готовым дорабатывать по моим пожеланиям.
Оплата после утверждения (на карту или р/с)
P.S.: умельцы копировать шаблоны, юзать конструкторы, а также перекупы и лица на мерседасах и бентли – прошу Вас, не тратить моё время :)
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