Дизай для сайта

Тематика: организация event-ов

Стиль: вариации в сторону минимализма на Ваше усмотрение.

Есть пример, от которого нужно отталкиваться, но сделать на 1-2-3 уровня выше.

На выходе: макет psd/figma (главная сайта + шаблон повторяющейся страницы)

Делать с прицелом на вёрстку под вордпресс (верстальщик свой, от Вас нужен только дизайн).

Самое главное для меня – свежая голова и идеи.

Срок: завтра нужно сдать.

Бюджет: ~1.5к (российских рублей). Предлагайте Вашу цену (повлиять на выбор может, но несущественно).

Для умелого мастера – это легкие деньги.

Прямой контакт обязателен (телефон, вотсап – указывайте в отклике).

Быть готовым дорабатывать по моим пожеланиям.

Оплата после утверждения (на карту или р/с)

P.S.: умельцы копировать шаблоны, юзать конструкторы, а также перекупы и лица на мерседасах и бентли – прошу Вас, не тратить моё время :)