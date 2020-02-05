Дизайн лендинга // 2 страницы

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок362 просмотра
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Добрый день.

Нужен дизайн ленда.

В нём 2 типовых страницы.

Выбирать буду завтра в первой половине дня, кидайте в откликах ватсап и/или телеграм, буду писать тем. кого отберу сразу в мессенджеры.. Бюджет - для формальности, обсужу конечный с исполнителем.

Мокап:

https://balsamiq.cloud/sxsr778/pghjad6

Мудборд:

https://yadi.sk/i/rpqtRJu4q0-NGw

Дизайн лендинга
4 года назад
yandex_bot
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад