Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок2823 просмотра
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#1$90

Требуется сделать дизайн главной страницы

ТЗ в приложении.

Так же в приложении, есть скриншот того что нравится, но копировать стиль и картинки оттуда нельзя, там не хватает баннера и еще нескольких позиций ( указано в брифе )

Баннер должен быть завлекающим.

Заявки принимаются до 12 февраля 2020г

В последствии за отдельную сумму потребуются внутренние страницы.

4 года назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Победитель конкурса
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
#1
Отличный дизайн, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный человек, четкие требования, всегда на связи. Спасибо за проект)
Заявки фрилансеров
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
#1