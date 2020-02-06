Дизайн лендинга: доставка воды в Киеве

Требуется сделать дизайн главной страницы ТЗ в приложении. Так же в приложении, есть скриншот того что нравится, но копировать стиль и картинки оттуда нельзя, там не хватает баннера и еще нескольких позиций ( указано в брифе ) Баннер ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Нужно разработать именно дизайн лендинга по доставке воды
От вас сроки и стоимость
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