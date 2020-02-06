Дизайн интернет-магазина

Уже сбился со счета наших совместных проектов. Полностью доверяю работу по дизайну Александру, и никогда не сомневаюсь в крутом результате, что и гарантирует самый лучший дизайнер "Всегда достигнем крутого результата", и он полностью оправдывает эти слова. Что касается самого проекта, как всегда по ходу работы были некоторые изменения, решили добавить в разработку еще одну страницу, в процессе работы Александр предлагает оптимальные и наилучшие решения для реализации наших задач. Повторюсь работа выполнена как всегда профессионально согласно ТЗ, попадание в цель 100%. До встречи в новых проектах:)