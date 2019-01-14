Здравствуйте. Нужно сверстать диз на престашоп. Сайт активен и сейчас работает на wp. Основная причина переноса - необходимость синхронизации с 1с. сам дизайн https://drive.google.com/drive/folders/1oaTWoZP5K9ThTR39qB7Nw7zMhmba0Kav (страницы новостей не нужны) сайт https://gladiatorr. com (уберите пробел после . ) Нужно привести к ...
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно поставить crypto шаблон на wp на демо шаблона все кажется понятным, по ним можно хоть тз составить, а когда поставлен шаблон, в админке не понятно что где меняется, какой виджет как называется...нужно настроить его, чтобы ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Приветствую. Задача проста и понятна - нужно настроить обмен данными между woocommerce и 1С 8 розница. Жду предложения с предварительными ценами. Предложения без цены не рассматриваю. Исполнителя выберу по критерию рейтинг, отзывы = разумный ценник.1С-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Есть шаблон, установленный на wp https://demo2.mercury.is/ сейчас он пустой, нужно привести его к виду как на демо, или здесь https://procasino.fun/ и показать что где меняется, пишите за скко сможем сделать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
При оформлении заказа, почти у всех клиентов в сообщении от клиента приходит спам (см. фото). Спам появляется не от всех клиентов. Думал на модуль авторизации, сделав тестовые заказы через этот модуль и простую форму регистрации ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
- $660
Детали проекта согласованы.Завершен4 года назад
- $250
Детали проекта согласованы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $800
Рисуем интернет-магазин. Детали проекта согласованы. Доверю это творение только Александру.Завершен5 лет назад
Нужны тексты с описанием товаров: Омега 3-6-9 Омега 60% л-карнитин + Гуарна Гуарана Коэнзмс-Q10 ААКG (Аргинин) Протеин whey (концентрат сывороточного белка) Гейнер на простых углеводах Казеин Витамино-минеральный комплекс (Ж). Для лучшего понимания прикрепил архив с дизайном упаковки и состава для каждого товара. Нужна только суть по данным ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно внедрить бонусную систему в 1С 8 Розница. ТЗ Прикрепил. Жду предложений с вашими ценами. Исполнителя выбираю по формуле: высокий рейтинг, отзывы = разумный ценник.1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня, сайт gladiatorr. com На email не приходит письмо с уведомлением об успешной регистрации из за того что пришлось сделать нестандартную форму логина/регистрации. Подобные окна как на сайте это слишком нестандартно для wp. шаблон уже создан, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $230
Детали проекта обговорены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужны уникальные тексты о спортивном питании ( BCAA, Коллаген ,L-Carnitine, Omega3, Креатин. Тексты по 1-2к знаков. Желателен опыт приема данных добавок, чтобы лучше понимали о чем пишете. Жду предложений с ценами за 1к знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
рисуем дизайн для инет-магазина. АдаптивЗавершен6 лет назад
Приветствую. Сайт massm. ru Задача обновить движок до последней версии и сохранить товары с описаниями, комбинациями и картинками, и кодом синхронизации commerceid, сохранить карточки клиентов с накопленными бонусами и заказами. И сохранить url товаров. Жду ваших заявок, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $300
Рисуем лендинг адаптивЗавершен6 лет назад
Приветствую! нужна адаптивная верстка для интернет-магазина спортивного питания. CMS PrestaShop. Страницы https://yadi.sk/d/8VktDImF3Q7Wav Жду Ваших предложений. исполнителя выберу по критерию высокий рейтинг,отзывы = разумный ценник.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую, нужно сделать листовку для печати примерного формата как на фото. Листовка должна отражать суть: вступи в группу контакте, подпишись на инстаграм и получи скидку 10%. Срок максимум 5 дней. Цены выставляйте, буду выбирать:)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую, задача нарисовать дизайн главной и внутренних страниц для интернет-магазина спортивного питания. Сейчас готовлю прототип и жду предложений с вашими ценами. Выбор исполнителя: Смотрю ваши работы, если мне они нравятся и совпадает с ценой по моим ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется сео-специалист, работа по внутренним ошибкам сайта, чистка кода, анализ сайта, аудит. ссылки на сайты скину тем, чье предложение заинтересует.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад