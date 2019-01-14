pirat35

Резанов pirat35

 
32 годаРоссия/Сочи
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Eugene_Winner
Евгений 
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов(-1)
$50
10 баллов
3 года назад
Поставить и настроить шаблон на WP
Павел, очень хороший и пунктуальный человек, адекватный заказчик. Были вопросы с оплатой, но чувствовалось, что у Павла был форс-мажор (может произойти с каждым, это жизнь), из которого он с достоинством вышел.
Евгений супер специалист. Сделал все, что было нужно за несколько часов. Был всегда на связи. + бесплатно сделал логотип. Осталось перенести на мой домен. С удовольствием продолжу сотрудничество в других проектах. Еще раз извиняюсь за задержку с оплатой!
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divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
4 года назад
Верстка, установка интеренет-магазина
Павел отличный заказчик. Работаем уже не в первый раз и как всегда все прошло замечательно. Рекомендую к сотрудничеству!
Запустили еще один магазин в совместной разработке с Виктором. Стояла задача сверстать, поставить движок, установить магазин. Так же было несколько нестандартных решений - страница корзины сильно модернизирована + совмещена с заказом, но все цели были достигнуты в точности, как предполагали, и, что немаловажно вовремя. Благодарю за выполненную работу и буду рад продолжить сотрудничество в новых проектах!
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alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$550
10 баллов
4 года назад
Дизайн интернет-магазина
Павел, спасибо за очередной интересный проект. Отличная коммуникация, быстренькая оплата, понятное ТЗ, а самое главное, что Павел прислушивается к советам и рекомендациям специалиста, чтоб дизайн получился действительно крутым и удобным. Сотрудничеством очень доволен:) Жду тебя снова!
Уже сбился со счета наших совместных проектов. Полностью доверяю работу по дизайну Александру, и никогда не сомневаюсь в крутом результате, что и гарантирует самый лучший дизайнер "Всегда достигнем крутого результата", и он полностью оправдывает эти слова. Что касается самого проекта, как всегда по ходу работы были некоторые изменения, решили добавить в разработку еще одну страницу, в процессе работы Александр предлагает оптимальные и наилучшие решения для реализации наших задач. Повторюсь работа выполнена как всегда профессионально согласно ТЗ, попадание в цель 100%. До встречи в новых проектах:)
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alexskichko
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$800
10 баллов
5 лет назад
Приватный проект для alexskichko
Крутой и жизнерадостный человек, с которым работать и общаться одно удовольствие. Далеко не первый наш совместный проект, работа прошла как всегда — легко, конструктивно и профессионально. Я с большой радостью рекомендую Павла к сотрудничеству! Когда следующие проекты? :)
Новый магазин! И это магазин спортивных товаров. Совместная работа над дизайном с Александром на всех этапах доставляла только удовольствие. Хочу также отметить профессионализм Александра. Просто чувствую, что работаю с профессионалом. 10 страниц + адаптив + логотип - объем выполненной работы, который не требовал правок.
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AllaIvannikova
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$53
10 баллов
5 лет назад
Написать продающие тексты тематика спортивное питание
Павел конкретно поставил задачу. Работали над целым проектом. Задача была интересная. Было несколько четко поставленных доработок, с обоснованием. Оплату своего труда получила в полном объеме. Сотрудничеством довольна. Рекомендую заказчика. Положительный человек. Павел, если будут еще заказы - с удовольствием продолжу сотрудничество.
Проект начался с предложения написать пробный текст нескольким исполнителем, согласились несколько человек, стиль написания Ирины подошел больше всего, но не с первой попытки, после предложения внести корректировки остальные исполнители "слились", Ирина сама предложила переделать текст. С ней мы и продолжили работать. Было написано 10 статей по добавкам спортивного питания. По итоге Все тексты пришлось подкорректировать, скорее даже убрать некоторые предложения и оставить саму суть. По всем параметрам оцениваю в 10 баллов. В сфере спортивного питания я работаю несколько лет и думаю владею бОльшим опытом. И с моими дополнениями тексты получились шикарными. После получения оплаты, если не затруднит прошу оставить ответный отзыв, предварительно извиняюсь за задержку по оплате.
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