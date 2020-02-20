Верстка, установка интеренет-магазина

Запустили еще один магазин в совместной разработке с Виктором. Стояла задача сверстать, поставить движок, установить магазин. Так же было несколько нестандартных решений - страница корзины сильно модернизирована + совмещена с заказом, но все цели были достигнуты в точности, как предполагали, и, что немаловажно вовремя. Благодарю за выполненную работу и буду рад продолжить сотрудничество в новых проектах!