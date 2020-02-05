Сверстать и посадить на шаблон вордпресс сайт по дизайну в psd

HTML-версткаЗакрыт10 заявок314 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужно сверстать и посадить на вордпресс шаблон дизайн по psd файлу. Шаблон нужен, чтобы сразу была готовая мобильная версия.

Структура главной страницы сайта:

В самой верхней строке

1.      Логотип – busonline.com.ua

2.      Телефоны

3.      Мессенджеры

4.      Соцсети

5.      Языки – рус, укр – полный перевод,  англ – отдельно нужно платить переводчику,остальные языки через переводчик.

Верхнее меню

1.      О нас

1.1. О портале

1.2.  

1.3.    И т.д.

2.      Автовокзалы (внутри карты и отзывы)

2.1. Киев

2.2. Львов

2.3. Одесса

2.4. Затока

2.5. Херсон и т.д.

3.      Перевозчики (внутри отзывы – рейтинг) без цен ирейсов

Под меню форма бронирования

Под формой бронирования большой слайдер с акциями на всю ширину

Под слайдером – блок с акциями – по 3 в ряд тоже со слайдером

Основная часть

1.      Онлайн табло автовокзалов – по три кнопки в ряд– под блоком Наши акции

2.      Забронировать автобус

3.      Блок популярных рейсов БЕЗ ВЫБОРА ГОРОДА – ПРОСТО СПИСОК

4.      Вместо блока Последние новости вставить блок Наши преимущества из трех колонок. Вверху каждой колонки картинка.

5.      Заказать обратной связи Остались вопросы

6.      Блок советов пассажирам

7.      Форма подписки на рассылку

Внизу сайта блоки (4 колонки)

1.     Соцсети, логотип

2.     Клиенту

2.1  Вопросы и ответы

2.2  Контакты

2.3  Личный кабинет

3.     Партнерам

3.1.       Перевозчикам

3.2.Агентам

3.3.Автовокзалам

4.     ОплатаVisa/Mastercard

5.     В самом низу копирайт – все права защищены

Структура внутренней страницы– должна быть предусмотрена возможность добавления любого блока с главной

страницы.

Дополнительный функционал

1.      Предусмотреть 3 версии сайта – на русском,украинском и английском языках – каждая в своей подпапке  ru/ua/eng. Чтоб при заходе посетителя из Украины автоматом подгружалась украинская версия, из стран СНГ –

русская, из других стран английская. Остальные языки – через переводчик.

2.      Для трех языков в woocommerce: укр, рус – валюта грн, англ– доллар.

3.      Служба поддержки в шапке сайта.  При нажатии должен выпадать список городов.При выборе города подгружается телефон службы поддержки этого города (для

каждого города свой).

4.      Чат онлайн – форма в правом нижнем углу.

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте сумму и сроки.

4 года назад
svzem
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Верстка 10 страниц по образцу существующего сайта

    Добрый день, Планируем протестировать идею сайта, чтобы быстро запуститься решили не разрабатывать дизайн с нуля, а использовать дизайн похожего англоязычного сайта. Необходимо по ссылкам на страницы существующего сайта сверстать html/css код. PSD макетов у нас нет. Внимание, ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мелкие и не очень правки по Интернет магазину на Opencart

    Всем привет! есть тут небольшой беклог с задачами по исправлению.  https://drive.google.com/file/d/1YtzB-HFW2-IM19OrLHPeitsnHAoanJNg/view?usp=sharing есть кто-то кто может взяться за выполнение? в файле возможность комментирования. задачи распределены по приоритету. задачи без приоритета не рассматриваем.(они в самом конце, формируются пока) Из установленного Ocstore 2.3 simple модуль оплаты ...

    OpenCart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки на сайт

    $13

    Сайт https://prazdnikon.ru на вордпресс в элементоре сверстан VPS =========================================== Верхнее меню ==== Сделать чтобы закрыть меню можно было нажав в любом месте экрана (кроме области самого меню) (и на пк и на мобильных) === убрать белую полосу под меню http://joxi.ru/KAgLxNdtXgQbNr ==== Сделать эффект наведения на кнопку (как в ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать код и увеличить скорость загрузки сайта

    $10

    Нужно оптимизировать код сайта, удалить лишнее (не используемые скрипты, файлы, стили). Так же в некоторых местах немного подкорректировать верстку. Увеличить скорость загрузки сайта до 90+ по PageSpeed Google и до значений A по сервису webpagetest.org, плюс оптимизация ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать главную страницу сайта

    Превью страницы для вёрстки: [url=https://yadi.sk/i/kJcd0LX5XDYbDg]https://yadi.sk/d/x9fDgghuvlg5hA[/url] Основные требования: 1. Адаптивность под мобильные устройства 2. Кросс-браузерность ●      Firefox (последний) ●      Yandex (последний) ●      Chrome (последний) ●      Safari (последний) ●      iPhone (смотрим в landscape и portrait режимах, т.е. вертикально и горизонтально) + Android. ●      Opera (последняя) ●      IE11+ (для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Добработка/поддержка проекта на React

    Доброго времени суток, ищется эксперт в области разработки Frontenda на фреймворке React. Рендеринг на стороне сервера/Node Фронтент и бекенд интегрирован с помощью API ----------------------------------------- Процесс работы: 1. Разбираетесь в актуальном коде 2. Рассматриваете актуальные задачи 3. Оптимизируете код и выполняете требования 4. Поддерживаете проект ...

    React
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    $200

    Сверстать адаптивно, кроссбраузерно, pixel perfect. Адаптивность на ваше усмотрение. Без использования css фреймворков. Есть PSD мобильной, планшетной версии и десктоп.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внедрить разметку schema

    Собственно в заголовке основная задача описана. Сайт на DLE, тематика "Приложения для Андроид". Время на работу не ограничиваю, но надеюсь будет в пределах разумного, главное профессиональное выполнение.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад