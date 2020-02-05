Сверстать и посадить на шаблон вордпресс сайт по дизайну в psd

Добрый день!

Нужно сверстать и посадить на вордпресс шаблон дизайн по psd файлу. Шаблон нужен, чтобы сразу была готовая мобильная версия.

Структура главной страницы сайта:

В самой верхней строке

1. Логотип – busonline.com.ua

2. Телефоны

3. Мессенджеры

4. Соцсети

5. Языки – рус, укр – полный перевод, англ – отдельно нужно платить переводчику,остальные языки через переводчик.

Верхнее меню

1. О нас

1.1. О портале

1.2.

1.3. И т.д.

2. Автовокзалы (внутри карты и отзывы)

2.1. Киев

2.2. Львов

2.3. Одесса

2.4. Затока

2.5. Херсон и т.д.

3. Перевозчики (внутри отзывы – рейтинг) без цен ирейсов

Под меню форма бронирования

Под формой бронирования большой слайдер с акциями на всю ширину

Под слайдером – блок с акциями – по 3 в ряд тоже со слайдером

Основная часть

1. Онлайн табло автовокзалов – по три кнопки в ряд– под блоком Наши акции

2. Забронировать автобус

3. Блок популярных рейсов БЕЗ ВЫБОРА ГОРОДА – ПРОСТО СПИСОК

4. Вместо блока Последние новости вставить блок Наши преимущества из трех колонок. Вверху каждой колонки картинка.

5. Заказать обратной связи Остались вопросы

6. Блок советов пассажирам

7. Форма подписки на рассылку

Внизу сайта блоки (4 колонки)

1. Соцсети, логотип

2. Клиенту

2.1 Вопросы и ответы

2.2 Контакты

2.3 Личный кабинет

3. Партнерам

3.1. Перевозчикам

3.2.Агентам

3.3.Автовокзалам

4. ОплатаVisa/Mastercard

5. В самом низу копирайт – все права защищены

Структура внутренней страницы– должна быть предусмотрена возможность добавления любого блока с главной

страницы.

Дополнительный функционал

1. Предусмотреть 3 версии сайта – на русском,украинском и английском языках – каждая в своей подпапке ru/ua/eng. Чтоб при заходе посетителя из Украины автоматом подгружалась украинская версия, из стран СНГ –

русская, из других стран английская. Остальные языки – через переводчик.

2. Для трех языков в woocommerce: укр, рус – валюта грн, англ– доллар.

3. Служба поддержки в шапке сайта. При нажатии должен выпадать список городов.При выборе города подгружается телефон службы поддержки этого города (для

каждого города свой).

4. Чат онлайн – форма в правом нижнем углу.

Бюджет небольшой, без посредников.

Сразу указывайте сумму и сроки.