Верстка лендинга

Вставить код виджета в тело сайта. Сайт на платформе битрикс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать адаптивно, кроссбраузерно, pixel perfect. Адаптивность на ваше усмотрение. Без использования css фреймворков.
Есть PSD мобильной, планшетной версии и десктоп.
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