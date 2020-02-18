Изменить дизайн сайта.

Необходимо на сайте http://zastroy.ru/, Opencart Version 2.0.3.1 (trs.2.0.3.0) изменить дизайн страниц, переделать верстку, товарного каталога и карту товара. Начать с категории "Кондиционеры" http://zastroy.ru/cat-air-conditioners/, все страницы раздела. В новом дизайне нужно увеличить размер фрейма фото, укрупнить шрифты описаний и технических характеристик товара. Над выдачей товара предусмотреть кнопку выбора дизайна формирования выдачи в один столбец, и два столбца. Примеры дизайна, которые хочется видеть прикреплены к заданию. Скрин выдачи страниц каталога и скрин страницы - карты товара. Дизайн - как на скринах!!