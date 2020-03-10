Внести правки на сайт + сверстать 2 попапа и 1блок

HTML-версткаЗавершен12 заявок332 просмотра
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Сайт http://vkustomsk.salepr3d.beget.tech/

Правки: https://yadi.sk/d/U5n1FmmVbfs-pw

Макеты: https://yadi.sk/d/hxNbsl36GaXAZw

Нужно сверстать:

- Pop-up "Декор"

- Pop-up "Оформить заявку на мероприятие"

- Блок "Большое количество фотозон на любой вкус" на странице "Банкетный зал" 

4 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
eylanbekov
Фикрет 
25 летСША
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$120
19 дней
Исполнитель ответственный, всегда на связи, рекомендую
Четкая постановка задачи, рекомендую
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