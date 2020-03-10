Внести правки на сайт + сверстать 2 попапа и 1блок

Вёрстка сайта не для джунов. Нужно сверстать с макета, все подробности скину в директ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://vkustomsk.salepr3d.beget.tech/
Правки: https://yadi.sk/d/U5n1FmmVbfs-pw
Макеты: https://yadi.sk/d/hxNbsl36GaXAZw
Нужно сверстать:
- Pop-up "Декор"
- Pop-up "Оформить заявку на мероприятие"
- Блок "Большое количество фотозон на любой вкус" на странице "Банкетный зал"
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