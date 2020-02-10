Верстка внутренней страницы

Нужно сверстать фрейм и приделать на него калькулятор с ползунком, с фиксированными шагами и расчетом итоговой стоимости. Всё это дело аккуратно прикрепить на страницу. Или дать в итоге готовую верстку и скрипт, чтобы я сам ...
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Дополнительная верстка страницы
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