Калькулятор-слайдер на wordpress

$20
HTML-версткаЗавершен10 заявок308 просмотров
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Нужно сверстать фрейм и приделать на него калькулятор с ползунком, с фиксированными шагами и расчетом итоговой стоимости. Всё это дело аккуратно прикрепить на страницу. Или дать в итоге готовую верстку и скрипт, чтобы я сам внедрил.

WordPress
4 года назад
vans86
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dyugaev
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$1
1 день
Всё хорошо. Все пожелания были учтены, рекомендую!
Человек адекватный, понятные задачи.
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