Лендинг wordpress, верстка, дизайн

Выполнить адаптивную верстуку 2 страниц, блока и всплывающего окна. Интеграция с сайтом (WP)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сообщайте цену и показывайте примеры.
Задание - https://is.gd/hWHAn7 вот лендинг на вордпресс
Нужно сделать на его основе нечто более красивое, добавить эффектов, сохранив текст, порядок блоков, калькулятор и функционал.
Уникальность необязательна. Если есть готовый шаблон - покажите, сделаем в нем
Эффекты, см видео https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/1Uc92uiyNgmczDNLvzkuRCvUfbkEqWYAK/view?usp=drivesdk
- докрутка до нужного блока https://hubex.ru/
- иконки
- фоновые картинки https://hubex.ru/
- параллакс https://hubex.ru/
- эффекты затенения кнопок
Калькулятор нужно переработать, см видео https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/1Zb_3rbB-oz3YHWjQWPwvFrLcv-UKN6_f/view?usp=drivesdk
- Похожие заказы
- $240HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Достаточно сжатые срокиHTML-верстка1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть 2 одностраничника. Чистый html, никакого функционала. Один ленд мой, второй сторонний. Нужно с чужого ленда скопировать блок на мой ленд, чтобы он корректно отображался на мобильных телефонах. Проблема - стили пересекаются.Завершен4 года назад
Нужно отверстать сайт по макету. Верстка должна быть кросбраузерной, адаптивной. Желательно не использовать bootstrap, чистая верстка на flexbox. [url=https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2] https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2[/url]Завершен4 года назад
http://flipgallery.net/fliplightbox.html галерея , не обязательно именно это главная с адавтивом и лайтбоксом Сайт одностраничник на хтмл Пожалуйста пишите сроки и суммы спасибоЗавершен4 года назад
Нужно сверстать дизайн сайта (Макет psd)HTML-верстка52 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доверстать 2 блока на главной странице сайта "Новости" и "Контакты" по готовому макету, а также подключить к страничке Авторизацию и Регистрацию. Сайт на CMS Битрикс.HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна шапка для сайта вордпресс с формой заявки и списком утп, что- то типо этого https://fullhouseideas.ru , в идеале на красивой картинке красивую девушку, которая указывает на форму заявки, для этого сайта [url=https://delaemwebsite.ru/]https://delaemwebsite.ru/[/url]HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Необходима верстка, вид экранов приложен. Никакого специфического функционала нет. Кроме того что на скринах - есть меню, и есть слайдерЗавершен2 года назад
- $10
1. Создать макеты будущего сайта в adobe photoshop 2. Сверстать разработанные макеты с использованием html и css. Условия задания в прикрепленном файле. Есть пример работы, видеозапись с рекомендацией, а так же Начальная стадия создания сайта. Все данные вышлю ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад