Лендинг wordpress, верстка, дизайн

HTML-версткаЗакрыт9 заявок641 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сообщайте цену и показывайте примеры.

Задание - https://is.gd/hWHAn7 вот лендинг на вордпресс

Нужно сделать на его основе нечто более красивое, добавить эффектов, сохранив текст, порядок блоков, калькулятор и функционал.

Уникальность необязательна. Если есть готовый шаблон - покажите, сделаем в нем

Эффекты, см видео https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/1Uc92uiyNgmczDNLvzkuRCvUfbkEqWYAK/view?usp=drivesdk

- докрутка до нужного блока https://hubex.ru/

- иконки

- фоновые картинки https://hubex.ru/

- параллакс https://hubex.ru/

- эффекты затенения кнопок

Калькулятор нужно переработать, см видео https://drive.google.com/a/bubuzon.ru/file/d/1Zb_3rbB-oz3YHWjQWPwvFrLcv-UKN6_f/view?usp=drivesdk

WordPress
4 года назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Скопировать html блок на ленд

    Есть 2 одностраничника. Чистый html, никакого функционала. Один ленд мой, второй сторонний. Нужно с чужого ленда скопировать блок на мой ленд, чтобы он корректно отображался на мобильных телефонах. Проблема - стили пересекаются.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отверстать сайт по дизайну

    Нужно отверстать сайт по макету. Верстка должна быть кросбраузерной, адаптивной.  Желательно не использовать bootstrap, чистая верстка на flexbox.  [url=https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2] https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать шапку

    Нужна шапка для сайта вордпресс с формой заявки и списком утп, что- то типо этого https://fullhouseideas.ru ,  в идеале на красивой картинке красивую девушку, которая указывает на форму заявки, для этого сайта [url=https://delaemwebsite.ru/]https://delaemwebsite.ru/[/url]

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка и верстка сайта на html css

    $10

    1. Создать макеты будущего сайта в adobe photoshop 2. Сверстать разработанные макеты с использованием html и css. Условия задания в прикрепленном файле. Есть пример работы, видеозапись с рекомендацией, а так же Начальная стадия создания сайта. Все данные вышлю ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад