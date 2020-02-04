Дизайн внутренних страниц сайта

HTML-версткаЗакрыт6 заявок283 просмотра
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Необходимо сделать дизайн четырех внутренних страниц сайта, в т.ч. написать продающие тексты, сверстать, разместить на сайте (на 1сБитрикс). 

Верстка адаптивная, микроразметка.

Тех. задания нет, покажу лишь пример на что должно быть похоже.

4 года назад
aagromov
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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