Дизайн внутренних страниц сайта

Нужно сверстать фрейм и приделать на него калькулятор с ползунком, с фиксированными шагами и расчетом итоговой стоимости. Всё это дело аккуратно прикрепить на страницу. Или дать в итоге готовую верстку и скрипт, чтобы я сам ...