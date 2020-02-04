Натянуть вёрстку на WooCommerce + базовая настройка WP

Есть сайт http://ohmyflowers.ru, который который очень хочется переделать с конструктора сайтов https://vigbo.com, на связку WordPress + WooCommerce. Нужен человек для поэтапной реализации этой задачи, с которым можно будет вести долгосрочное сотрудничество.

Пробуем начать непосредственно с магазина. Магазин простой, без всякий заморочек - корзина, товар, категории. Скрины всех страниц можно посмотреть в архиве. Краткое их описание:

Главная страница магазина, с категориями и рекомендуемыми товарами (выводятся самые популярные)

магазина, с категориями и рекомендуемыми товарами (выводятся самые популярные) Сами категории с товарами и с пагинацией

с товарами и с пагинацией Страница товара с возможностью добавить товар в корзину

с возможностью добавить товар в корзину Статичная страница с информацией о доставке/оплате

с информацией о доставке/оплате Корзина из 2-ух шагов: “оформление заказа” и “заказ оформлен”

Вёрстка уже есть. От вас требуется адаптировать вёрстку под WP и настроить сам движок, чтоб можно было наполнять сайт товарами.

Если всё получится, то сразу же можем делать и основной сайт, который намного сложнее и больше :)