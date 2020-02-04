Натянуть вёрстку на WooCommerce + базовая настройка WP

HTML-версткаЗакрыт11 заявок229 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт http://ohmyflowers.ru, который который очень хочется переделать с конструктора сайтов https://vigbo.com, на связку WordPress + WooCommerce. Нужен человек для поэтапной реализации этой задачи, с которым можно будет вести долгосрочное сотрудничество.

Пробуем начать непосредственно с магазина. Магазин простой, без всякий заморочек - корзина, товар, категории. Скрины всех страниц можно посмотреть в архиве. Краткое их описание:

  • Главная страница магазина, с категориями и рекомендуемыми товарами (выводятся самые популярные)
  • Сами категории с товарами и с пагинацией
  • Страница товара с возможностью добавить товар в корзину
  • Статичная страница с информацией о доставке/оплате
  • Корзина из 2-ух шагов: “оформление заказа” и “заказ оформлен”
Вёрстка уже есть. От вас требуется адаптировать вёрстку под WP и настроить сам движок, чтоб можно было наполнять сайт товарами. 

Если всё получится, то сразу же можем делать и основной сайт, который намного сложнее и больше :)

WooCommerce
4 года назад
verhover
Андрей 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн внутренних страниц сайта

    Необходимо сделать дизайн четырех внутренних страниц сайта, в т.ч. написать продающие тексты, сверстать, разместить на сайте (на 1сБитрикс).  Верстка адаптивная, микроразметка. Тех. задания нет, покажу лишь пример на что должно быть похоже.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор-слайдер на wordpress

    $20

    Нужно сверстать фрейм и приделать на него калькулятор с ползунком, с фиксированными шагами и расчетом итоговой стоимости. Всё это дело аккуратно прикрепить на страницу. Или дать в итоге готовую верстку и скрипт, чтобы я сам ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Лендинг wordpress, верстка, дизайн

    Сообщайте цену и показывайте примеры. Задание - https://is.gd/hWHAn7 вот лендинг на вордпресс Нужно сделать на его основе нечто более красивое, добавить эффектов, сохранив текст, порядок блоков, калькулятор и функционал. Уникальность необязательна. Если есть готовый шаблон - покажите, сделаем ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать html блок на ленд

    Есть 2 одностраничника. Чистый html, никакого функционала. Один ленд мой, второй сторонний. Нужно с чужого ленда скопировать блок на мой ленд, чтобы он корректно отображался на мобильных телефонах. Проблема - стили пересекаются.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Отверстать сайт по дизайну

    Нужно отверстать сайт по макету. Верстка должна быть кросбраузерной, адаптивной.  Желательно не использовать bootstrap, чистая верстка на flexbox.  [url=https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2] https://www.figma.com/file/RBtkzLfYhNqfadIxnaNQYR/auto-tuning__2[/url]

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад