Натянуть вёрстку на WooCommerce + базовая настройка WP

Необходимо сделать дизайн четырех внутренних страниц сайта, в т.ч. написать продающие тексты, сверстать, разместить на сайте (на 1сБитрикс). Верстка адаптивная, микроразметка. Тех. задания нет, покажу лишь пример на что должно быть похоже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://ohmyflowers.ru, который который очень хочется переделать с конструктора сайтов https://vigbo.com, на связку WordPress + WooCommerce. Нужен человек для поэтапной реализации этой задачи, с которым можно будет вести долгосрочное сотрудничество.
Пробуем начать непосредственно с магазина. Магазин простой, без всякий заморочек - корзина, товар, категории. Скрины всех страниц можно посмотреть в архиве. Краткое их описание:
- Главная страница магазина, с категориями и рекомендуемыми товарами (выводятся самые популярные)
- Сами категории с товарами и с пагинацией
- Страница товара с возможностью добавить товар в корзину
- Статичная страница с информацией о доставке/оплате
- Корзина из 2-ух шагов: “оформление заказа” и “заказ оформлен”
Если всё получится, то сразу же можем делать и основной сайт, который намного сложнее и больше :)
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