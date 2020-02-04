Вёрстка сайта

HTML-версткаЗавершен1 заявка142 просмотра
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Вёрстка сайта не для джунов. Нужно сверстать с макета, все подробности скину в директ.

Верстка сайта
4 года назад
guest_15808413530752
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
VikorTolerant
Виктор 
21 годУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
4 года назад
$20
4 дня
Исполнитель хоть и не так давно в сервисе, но мне понравился в первую очередь качеством работы. Сроки тоже соблюдает, понимает всё очень быстро и даже что-то предлагает. Вёрстка выполнена отлично, небольшие проблемы возникли с макетом.
Спасибо за отзыв, приятно с Вами работать!
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