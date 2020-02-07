Сверстать шаблон экрана с выезжающими сайдбарами с двух сторон

Добрый день!

Необходимо сверстать тестовый макет с двумя сайдбарами, которые должны открываться и зарываться по клику на кнопки в соответствии с приведенным на картинке примере. Прикрепил.

Важные соблюсти следующее (см. картинку):

1. Шаблон должен работать одинаково хорошо на любом ДЕСКТОПНОМ экране с любым разрешением (адаптивная верстка не требуется).

2. Максимальная ширина центрального блока 1200px, сайдбаров 250px (должна задаваться через параметр/переменную, чтобы можно было менять в зависимости от того, какой контент внутри).

3. Открывая один или обо сайдбара, в случае если разрешение экрана небольшое - центральный блок должен сжиматься. При этом его содержимое должно быть активным (например, если поместить ссылку внутрь, то она должна быть кликабельна, а не перекрываться слоем сайдбара).

4. Реализация должна быть выполнена с использованием js скрипта, который при открытии сайдбара определял бы разрешение экрана, вычитал из него ширину сайдбара, передаваемого через параметр/перемнную, и если в результате получается менее 1200px, то центральный блок должен сжиматься на соответствующую разницу. Ширина сайдбаров при этом всегда статичная. Сайдбары должны позиционироваться абсолютно и НЕ быть связанными сеткой с центральным блоком - у него просто отдельный wrapper.

Сделать нужно максимально минималистично! На исполнение отводится один день. Прошу учесть при подаче заявки. Спасибо!