Сверстать шаблон экрана с выезжающими сайдбарами с двух сторон

HTML-версткаЗакрыт11 заявок287 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сверстать тестовый макет с двумя сайдбарами, которые должны открываться и зарываться по клику на кнопки в соответствии с приведенным на картинке примере. Прикрепил.

Важные соблюсти следующее (см. картинку):

1. Шаблон должен работать одинаково хорошо на любом ДЕСКТОПНОМ экране с любым разрешением (адаптивная верстка не требуется).

2. Максимальная ширина центрального блока 1200px, сайдбаров 250px (должна задаваться через параметр/переменную, чтобы можно было менять в зависимости от того, какой контент внутри).

3. Открывая один или обо сайдбара, в случае если разрешение экрана небольшое - центральный блок должен сжиматься. При этом его содержимое должно быть активным (например, если поместить ссылку внутрь, то она должна быть кликабельна, а не перекрываться слоем сайдбара).

4. Реализация должна быть выполнена с использованием js скрипта, который при открытии сайдбара определял бы разрешение экрана, вычитал из него ширину сайдбара, передаваемого через параметр/перемнную, и если в результате получается менее 1200px, то центральный блок должен сжиматься на соответствующую разницу. Ширина сайдбаров при этом всегда статичная. Сайдбары должны позиционироваться абсолютно и НЕ быть связанными сеткой с центральным блоком - у него просто отдельный wrapper.

Сделать нужно максимально минималистично! На исполнение отводится один день. Прошу учесть при подаче заявки. Спасибо! 

4 года назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
eylanbekov
Фикрет 
25 летСША
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$15
1 день
Фикрет выполнил работу быстро и 100% в соответствии с заданием. Без лишних вопросов и каких-либо проблем!! Могу смело рекомендовать и буду продолжать сотрудничать сам.
Отличный заказчик! Четко расставил все задачи. Всем рекомендую!
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