Вставить код виджета в сайт на платформе битрикс

Есть сайт [url=http://ohmyflowers.ru/]http://ohmyflowers.ru[/url], который который очень хочется переделать с конструктора сайтов [url=https://vigbo.com/]https://vigbo.com[/url], на связку [b]WordPress [/b]+ [b]WooCommerce[/b]. Нужен человек для поэтапной реализации этой задачи, с которым можно будет вести долгосрочное сотрудничество. Пробуем начать непосредственно с магазина. ...