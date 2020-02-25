Сверстать макеты

HTML-версткаЗавершен42 заявки476 просмотров
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Необходимо сверстать макеты 4 страниц. 3 из них - адаптивные. Макеты сделаны в Фигме. Bootstrap 3. 

4 года назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
savingmail
Олег 
49 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
4 дня
Всё просто, без лишних заморочек. Быстро, отличная коммуникация. Спасибо!
Хороший человек, хороший заказчик! Всем рекомендую поработать с ним. Спасибо за проект!
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