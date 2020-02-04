Нужен веб-дизайнер для верстки страниц

Добрый день! Необходимо сверстать тестовый макет с двумя сайдбарами, которые должны открываться и зарываться по клику на кнопки в соответствии с приведенным на картинке примере. Прикрепил. Важные соблюсти следующее (см. картинку): 1. Шаблон должен работать одинаково хорошо на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на котором планируем доверстать 5-10 страниц.
Нужен дизайнер с адекватной стоимостью за работу.
В страницы хотим включить видео ( анимацию). Иметь примеры подобных работ.
Оплата только на ИП или фирму.
Просьба указать цену за верстку 1 страницы ( внутренней) которая состоит из 4 блоков.
БЕЗ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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