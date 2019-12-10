GolovinaJu

Требуется разработать визуализацию стенда площадью 8 кв. метров с кессоном и погребом в разрезе. Стенд должен включать зону для общения с клиентами и быть выполнен в минималистичном стиле. Необходимы примеры работ. Учтите функциональность и лаконичность дизайна. Пожалуйста, укажите цену и сроки выполнения, а также количество концептов, входящих в стоимость.