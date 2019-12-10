GolovinaJu

Требуется разработать визуализацию стенда площадью 8 кв. метров с кессоном и погребом в разрезе. Стенд должен включать зону для общения с клиентами и быть выполнен в минималистичном стиле. Необходимы примеры работ. Учтите функциональность и лаконичность дизайна. Пожалуйста, укажите цену и сроки выполнения, а также количество концептов, входящих в стоимость.
- Наружная реклама4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется видеоператор для съемки и монтажа канализации в Подмосковье 22-23 декабря. Обязательные условия: наличие автомобиля и коптера. Приложите портфолио работ по съемке строительства и ремонта.Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить передачу данных из CRM в Яндекс.Метрику с использованием метода getClientID. Исполнение должно соответствовать предоставленной инструкции, обеспечивая корректную интеграцию данных.Закрыт4 года назад
Требуется настроить выгрузку меток _ym_uid и _ym_counter в раздел статистики сделок в AMO CRM. Укажите свои цены за выполнение задачи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать виджет для выгрузки отгрузок из программы МойСклад в Гугл таблицы. Необходима выгрузка полей: номер отгрузки, дата, склад, контрагент и др. Выгрузка должна происходить ежедневно в 03:00 с возможностью принудительной выгрузки. Виджет должен проверять изменения отгрузок за последний месяц и обновлять данные. Гарантийная поддержка на 1 год.Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программист для настройки выгрузки данных из AMO CRM, остатков продукции из Мой склад и отчетов по продажам из Roistat в Google таблицы с ежедневным обновлением. Укажите стоимость, сроки и примеры выполненных работ. Ожидается длительное сотрудничество с квалифицированным специалистом.Базы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
Файл с заданиями во вложении. Просьба указать сколько часов нужно для решения задачи, и сколько вы хотите за работу. Результат нужен сегодня не позднее 15-00 по Мск.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на котором планируем доверстать 5-10 страниц. Нужен дизайнер с адекватной стоимостью за работу. В страницы хотим включить видео ( анимацию). Иметь примеры подобных работ. Оплата только на ИП или фирму. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Авто тематика. Оплата только на расчетный счет. Просьба указать миним. стоимость за 1 баннер.Баннеры9 заявокЗакрыт5 лет назад
на нем и-магазин нужно 1. эл.коммерция 2. правки в админке: нужна отчетность по продажам в определенном виде. Требования: 1. Необходимость созвонится 5-10 мин для обсуждения задач 2. Указать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен программист для регулярных правок на сайтах: и-магазин на вебасист и каталог с товарами на модекс. Правки: добавление форм, верстка новых страниц, добавление новых поддоменов на сайт. Готовность пообщаться голосом для обсуждения задач ...Закрыт5 лет назад
Оплата предпочтительно по безналу. Задачи в тз в файле.Дизайн продукции7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо добавить поддомены ( 8 городов) с автоматическим изменением почты и адреса в зависимости от региона. Сделать меню со всеми городами.Закрыт5 лет назад
Нужно прописать скрипт на сайте mw-power , чтобы в карточки каталога по одному разделу автоматически выгрузились и в дальнейшем обновлялись данные с фида данных другого сайта. Фид есть. Категории у одного сайта ( чей фид) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
По текущему макету дорисовать 3 персонажей на одном изображении. Жену, мальчика 5 лет, девочку 8 лет. Все они должны быть на море. Морская фотокарточка для инстаграм страницы https://www.instagram.com/megavatych/Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад