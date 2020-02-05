Добработка/поддержка проекта на React

HTML-версткаЗакрыт17 заявок683 просмотра
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Доброго времени суток,

ищется эксперт в области разработки Frontenda на фреймворке React.

Рендеринг на стороне сервера/Node

Фронтент и бекенд интегрирован с помощью API

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Процесс работы:

1. Разбираетесь в актуальном коде

2. Рассматриваете актуальные задачи

3. Оптимизируете код и выполняете требования

4. Поддерживаете проект по мере новых задач

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Нужен человек с богатым опытом разработки именно на данном фреймворке, который поддерживает свои проекты и всегда готов найти найти время для этого. Если вы когда то использовали фразу "Подожди ка неделю дойду до тебя" не оставляйте заявку, сохраните нервы себе и мне.

В связи с объемом разработок накопившихся, вы должны быть свободны минимум 6 часов в день в начале.

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С меня:

- Хорошая оплата без задержек (Биткоин, Банк,вебмани)

- Постоянный поток доработок и заблаговременное предупреждение о больших доработках

- Постоянный контакт и поддержка со стороны бекенда и сервера.

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Приглашаю к откликам тех кто может подтвердить свой уровень компетенции, стоимость оставляйте за 1 час работы.

React
4 года назад
pbilenchuk
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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