Сверстать главную страницу сайта

Превью страницы для вёрстки: https://yadi.sk/d/x9fDgghuvlg5hA

Основные требования:

1. Адаптивность под мобильные устройства

2. Кросс-браузерность

● Firefox (последний)

● Yandex (последний)

● Chrome (последний)

● Safari (последний)

● iPhone (смотрим в landscape и portrait режимах, т.е. вертикально и горизонтально) + Android.

● Opera (последняя)

● IE11+ (для старых IE выводится уведомление о неподдержке и предложении скачать другой браузер или установить Google Frame, но с возможностью всё-таки посмотреть сайт)

● Opera Mini

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Кодировка — UTF8

6. Title и мета-теги должны быть за пределами include, т.е. у каждой страницы свои

7. Правильная структура заголовков (H1,H2,… и т.д. и TITLE)

8. В коде должны присутствовать комментарии (обозначаем начало и конец крупных блоков)

Особые указания