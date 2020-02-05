Оптимизировать код и увеличить скорость загрузки сайта

$10
HTML-версткаЗакрыт15 заявок351 просмотр
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Нужно оптимизировать код сайта, удалить лишнее (не используемые скрипты, файлы, стили). Так же в некоторых местах немного подкорректировать верстку.

Увеличить скорость загрузки сайта до 90+ по PageSpeed Google и до значений A по сервису webpagetest.org, плюс оптимизация под CDN

Сайт для работы - justinbieberalbanytickets[.]com

4 года назад
john29
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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