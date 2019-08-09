john29

Евгений john29

 
34 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

skype - zheka29

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$68
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Генератор html страниц с использованием макросов и переменных

    Требуется написать генератор шаблонных HTML страниц со сменой некоторых переменных и макросов. Если вкратце, то [list=1] [*]Есть HTML страница со стилями и тд, грубо говоря одностраничник. [*]Есть список макросов и список значений. Например , ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Скопировать лендинг и оптимизировать

    Требуется скопировать страницу сайта в HTML формат со всеми изображениями, удалить весь лишний код, неиспользуемые стили, счетчики и скрипты, а также оптимизировать под Google Page Speed. Есть 3 разных страницы. В ответе на задания пишите ...

    WordPressHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ускорить работу сайта на WP

    Добрый день. Есть трафиковый сайт на WP, находится на VDS от FastVPS. Посещаемость в районе 150к в сутки. Сайт не всегда справляется с нагрузкой, после достижения значения в 200+ процессорных минут. На сайте работает плагин Hyper ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизировать код и увеличить скорость загрузки сайта

    $10

    Нужно оптимизировать код сайта, удалить лишнее (не используемые скрипты, файлы, стили). Так же в некоторых местах немного подкорректировать верстку. Увеличить скорость загрузки сайта до 90+ по PageSpeed Google и до значений A по сервису webpagetest.org, плюс оптимизация ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Массовое редактирование сайтов через FTP

    $10

    В наличии есть 100+ сайтов одностраничников похожего дизайна и структуры. Все они на одном фтп аккаунте, но в разных папках. Задача состоит в том, чтобы на всех сайтах на главной странице массово заменить часть текста. Требуется написать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн баннеров для магазина новогодней тематики

    Нужно нарисовать 3 разных макета для интернет-магазина искусственных елок. 1) Баннер к распродаже елок в честь черной пятницы (для фейсбук и инстаграм рекламы) 2) Листовка для покупателей с просьбой-напоминанием чтоб оставили отзыв на товар  3) Макет для ценника ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется снизить нагрузку на сайт

    $20

    Имеется интернет-магазин на WP, хостится на ukraine.com.ua. От поддержки пришло предупреждение, что превышено количество допустимых 100 процессорных минут на web и mysql сервере. Требуется найти причину повышения и устранить ее, так как на сайте всего лишь ...

    MySQL
    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн + верстка одностраничника

    Требуется нарисовать и сверстать в html одностраничник для концертного исполнителя. Это будет лендинг с детальным описанием предстоящих концертов артиста и возможностью заказать билет на мероприятие онлайн. Ориентировка дизайна на аудиторию США. Нужен человек, у которого ...

    HTML
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется спарсить картинки и упорядочить

    $20

    Есть список из 5к разных артистов. Нужно спарсить картинки (фото) для каждого из артистов, назвать файл картинки именем артиста, упорядочить в одну папку, отформатировать изображения до нужного формата и разрешения.  Итоговый результат - папка со всеми ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректировка шаблона под Wordpress

    $30

    Добрый день. Требуется корректировка шаблона https://_themes91.in/wp/miraculous/lightversion/ от Theme Forest.  Нужно убрать половину лишних разделов и опций в шаблоне, а так же подправить верстку. Более детальное ТЗ отправлю в личку. Нужен профессионал, который знаком с данными типами шаблонов, сделает ...

    WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна помощь в размещении сайта на хостинге amazon

    Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге Amazon, а именно на s3.console.aws.amazon.com c CloudFront.  Требуется разместить там одностраничный html сайт и привязать их SSL сертификат, чтоб сайт был доступен по протоколу https + провести консультацию, чтоб в ...

    HTML
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сортировка и группировка данных в гугл-таблице

    $10

    Есть около 5000 строк с данными в гугл таблице. Их нужно рассортировать и сгруппировать по нужным критериям под каждый период времени. Работа займет пару часов времени, если у вас есть опыт в Excel, то возможно ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер-носитель английского языка

    Требуется написать несколько текстов на английском языке под американскую аудиторию. Важно, чтоб вы в совершенстве владели письменным английским (американским) языком. Тематика - американский шоу биз.  Обьем - около 2000-3000 символов.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Импорт значений из товарного фида

    Имеется товарный фид в CSV и XML форматах, который ежедневно приходит от партнерки. В выгрузке около 130к строчек с разными типа наименований. Требуется сделать импорт нужных ячеек и нужных параметров из фида на сайт html ...

    WordPressHTML
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна помощь в размещении сайта на хостинге amazon

    $10

    Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге amazon, а именно на https://s3.console.aws.amazon.com . Требуется разместить там одностраничный html сайт + провести консультацию, чтоб в дальнейшем я уже смог это делать самостоятельно.  Заявки принимаю только от тех людей, ...

    HTML
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Интеграция с API Ticketnetwork

    Ищу человека, у которого имеется опыт интеграции c API Ticketnetwork на сайт. Как для WP, так и просто на чистый html.  Самостоятельно пока не удалось найти варианты как это сделать, хотя примеры имеются.

    HTML
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтер / контент менеджер с отличным знанием английского

    Нужен копирайтер для наполнения сайта на английском языке для тематики американского шоу-бизнеса.  От вас будет требоваться написание около 10 статей + подготовка (поиск) графических и информационных материалов для проекта. Предпочтение отдается людям с идеальным знанием письменного английского ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить API Ticketnetwork

    Требуется настроить API Ticketnetwork в связке с партнерской программой CJ.com . В итоге - список билетов и мероприятий с Ticketnetwork по апи должен отображаться на моем сайте + должна быть реализовала возможность оформления билетов не ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров
PhpSoft
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$40
10 баллов
10 месяцев назад
Генератор html страниц с использованием макросов и переменных
Всё грамотно и по делу, рекомендую!
Быстрое и оптимальное решение поставленной задачи. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
Помощь в выполнении POST JSON запроса
Заказчик четко объяснил поставленную задачу, оплатил всё в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Оперативно помог с выполнением данного задания и объяснил как в будущем сделать самостоятельно!
Ответный отзыв
exzolink
Максим 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$27
10 баллов
3 года назад
Скопировать лендинг и оптимизировать
Евгений отличный заказчик, рад сотрудничеству.
Рекомендую к сотрудничеству. Отлично выполненная работа в срок!
Ответный отзыв
webbooster
Денис 
41 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
31 отзыв(-1)
$15
10 баллов
4 года назад
Массовое редактирование сайтов через FTP
Все отлично!
Денис все выполнено быстро и четко!
Ответный отзыв
az73
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
4 года назад
Нужна помощь в размещении сайта на хостинге amazon
Отличный заказчик. Постоянно на связи. Оплачено быстро без проблем. Рекомендую!
Спасибо за выполненную работу. Все четко, быстро. Алексей оперативно выполнил задание и расписал подробную инструкцию по дальнейшему использованию. Рекомендую как ответственного и порядочного специалиста!
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