Требуется написать генератор шаблонных HTML страниц со сменой некоторых переменных и макросов. Если вкратце, то [list=1] [*]Есть HTML страница со стилями и тд, грубо говоря одностраничник. [*]Есть список макросов и список значений. Например , ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно выполнить несколько POST JSON запросов с помощью HTTP. Более детально и пример запроса в личной беседе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется скопировать страницу сайта в HTML формат со всеми изображениями, удалить весь лишний код, неиспользуемые стили, счетчики и скрипты, а также оптимизировать под Google Page Speed. Есть 3 разных страницы. В ответе на задания пишите ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день. Есть трафиковый сайт на WP, находится на VDS от FastVPS. Посещаемость в районе 150к в сутки. Сайт не всегда справляется с нагрузкой, после достижения значения в 200+ процессорных минут. На сайте работает плагин Hyper ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно оптимизировать код сайта, удалить лишнее (не используемые скрипты, файлы, стили). Так же в некоторых местах немного подкорректировать верстку. Увеличить скорость загрузки сайта до 90+ по PageSpeed Google и до значений A по сервису webpagetest.org, плюс оптимизация ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать лендинг yolkamarket[точка]ru и весь его функционал для адаптации под новый сайт с другим товаром. Так же следует почистить код от всех лишних скриптовВеб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
В наличии есть 100+ сайтов одностраничников похожего дизайна и структуры. Все они на одном фтп аккаунте, но в разных папках. Задача состоит в том, чтобы на всех сайтах на главной странице массово заменить часть текста. Требуется написать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно нарисовать 3 разных макета для интернет-магазина искусственных елок. 1) Баннер к распродаже елок в честь черной пятницы (для фейсбук и инстаграм рекламы) 2) Листовка для покупателей с просьбой-напоминанием чтоб оставили отзыв на товар 3) Макет для ценника ...Баннеры14 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Имеется интернет-магазин на WP, хостится на ukraine.com.ua. От поддержки пришло предупреждение, что превышено количество допустимых 100 процессорных минут на web и mysql сервере. Требуется найти причину повышения и устранить ее, так как на сайте всего лишь ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется нарисовать и сверстать в html одностраничник для концертного исполнителя. Это будет лендинг с детальным описанием предстоящих концертов артиста и возможностью заказать билет на мероприятие онлайн. Ориентировка дизайна на аудиторию США. Нужен человек, у которого ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Есть список из 5к разных артистов. Нужно спарсить картинки (фото) для каждого из артистов, назвать файл картинки именем артиста, упорядочить в одну папку, отформатировать изображения до нужного формата и разрешения. Итоговый результат - папка со всеми ...Закрыт4 года назад
- $30
Добрый день. Требуется корректировка шаблона https://_themes91.in/wp/miraculous/lightversion/ от Theme Forest. Нужно убрать половину лишних разделов и опций в шаблоне, а так же подправить верстку. Более детальное ТЗ отправлю в личку. Нужен профессионал, который знаком с данными типами шаблонов, сделает ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге Amazon, а именно на s3.console.aws.amazon.com c CloudFront. Требуется разместить там одностраничный html сайт и привязать их SSL сертификат, чтоб сайт был доступен по протоколу https + провести консультацию, чтоб в ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Есть около 5000 строк с данными в гугл таблице. Их нужно рассортировать и сгруппировать по нужным критериям под каждый период времени. Работа займет пару часов времени, если у вас есть опыт в Excel, то возможно ...Базы данных11 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать несколько текстов на английском языке под американскую аудиторию. Важно, чтоб вы в совершенстве владели письменным английским (американским) языком. Тематика - американский шоу биз. Обьем - около 2000-3000 символов.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется товарный фид в CSV и XML форматах, который ежедневно приходит от партнерки. В выгрузке около 130к строчек с разными типа наименований. Требуется сделать импорт нужных ячеек и нужных параметров из фида на сайт html ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Нужен специалист с опытом размещения сайтов на хостинге amazon, а именно на https://s3.console.aws.amazon.com . Требуется разместить там одностраничный html сайт + провести консультацию, чтоб в дальнейшем я уже смог это делать самостоятельно. Заявки принимаю только от тех людей, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищу человека, у которого имеется опыт интеграции c API Ticketnetwork на сайт. Как для WP, так и просто на чистый html. Самостоятельно пока не удалось найти варианты как это сделать, хотя примеры имеются.Закрыт5 лет назад
Нужен копирайтер для наполнения сайта на английском языке для тематики американского шоу-бизнеса. От вас будет требоваться написание около 10 статей + подготовка (поиск) графических и информационных материалов для проекта. Предпочтение отдается людям с идеальным знанием письменного английского ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется настроить API Ticketnetwork в связке с партнерской программой CJ.com . В итоге - список билетов и мероприятий с Ticketnetwork по апи должен отображаться на моем сайте + должна быть реализовала возможность оформления билетов не ...Закрыт5 лет назад