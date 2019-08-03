Сортировка и группировка данных в гугл-таблице

Есть около 5000 строк с данными в гугл таблице. Их нужно рассортировать и сгруппировать по нужным критериям под каждый период времени. Работа займет пару часов времени, если у вас есть опыт в Excel, то возможно все сможете реализовать гораздо быстрее.

Для выполнения проекта требуется максимальная внимательность, усидчивость и тщательность.