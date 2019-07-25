https://www.weblancer.net/projects/mobilynye-prilozheniya-28/na-osnove-sobytij-iventov-i-dannyh-sdelat-dashbord-v-yandeks-appmetrica-989920/ Если не занимаетесь этим процессом, посоветуйте к кому обратится
Автоматиазция ставок в Букмекерской конторе
Ищу человека который уже писал бота для букмекерских контор.Желательно olimpz kz фон бет.Для написания автоматизированной програмы которая сможет делать автоматические ставки в букмекерской конторе.
Программа должна иметь следующие возможности:
-сканирования линии.Другими словами опознавать какие команды играют. Находить одинаковые игры и сопостовлять их котировки между конторами пример: olimpz kz фон бет
-Войти в акаунт и сделать автоматически ставку если она подходит под наши фильтры
- Проверить баланс счета
-рассчитывать размер ставки по простой формуле
-Делать очень быстро ставки(скорость имеет значение )
и еще большой ряд фильтров которые мы оговорим в личке.
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