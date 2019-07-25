Автоматиазция ставок в Букмекерской конторе

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок255 просмотров

Ищу человека который уже писал бота  для букмекерских контор.Желательно  olimpz kz фон бет.Для написания автоматизированной програмы которая сможет  делать автоматические ставки в букмекерской конторе. 

Программа должна иметь следующие возможности:

-сканирования линии.Другими словами опознавать какие команды играют. Находить одинаковые игры и сопостовлять их котировки  между конторами пример:  olimpz kz фон бет 

-Войти в акаунт и сделать автоматически ставку если она подходит под наши фильтры 

- Проверить баланс счета

-рассчитывать размер ставки по простой формуле 

-Делать очень быстро ставки(скорость имеет значение )

 

и еще большой ряд фильтров которые мы оговорим в личке. 

6 лет назад
stvakisport
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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