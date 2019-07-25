Автоматиазция ставок в Букмекерской конторе

Ищу человека который уже писал бота для букмекерских контор.Желательно olimpz kz фон бет.Для написания автоматизированной програмы которая сможет делать автоматические ставки в букмекерской конторе.

Программа должна иметь следующие возможности:

-сканирования линии.Другими словами опознавать какие команды играют. Находить одинаковые игры и сопостовлять их котировки между конторами пример: olimpz kz фон бет

-Войти в акаунт и сделать автоматически ставку если она подходит под наши фильтры

- Проверить баланс счета

-рассчитывать размер ставки по простой формуле

-Делать очень быстро ставки(скорость имеет значение )

и еще большой ряд фильтров которые мы оговорим в личке.