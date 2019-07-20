Доработка базы microsoft access

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок336 просмотров
  • в существующей базе не работает фильтр “заказ за все время” одновременно с выбором периода
  • сделать возможность установки значения столбца :тариф” (выбор из списка из заполненной

    таблицы “тариф”)

  • сделать возможность редактирования значения столбца “Заметки” таким образом что бы

    • при установке туда курсора устанавливалась текущая дата.

6 лет назад
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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