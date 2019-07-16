Сервер учета регистрации пользователей по SMS

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки292 просмотра

Необходим сервер по REST API со следующей функциональностью: 

1. Добавление пользователя из БД 

2. Удаление пользователя из БД 

3. Регистрация нового пользователя по СМС (конечно с уведомлением если пользователь уже зарегистрирован) 

4. Шлюзы к популярным сервисам отправки СМС( например sms.ru), возможность гибкой настройки шлюза при необходимости, лучше чтобы работа со шлюзом была описана в декларативной форме, без необходимости лезть в код. 

ID пользователя – номер телефона 

Требования к технологиям: 

NodeJS, MongoDB 

Требования к коду: 

nodejs bestpractice, документация с хорошим описанием 

MongoDBNode.js
6 лет назад
guest_15637826692244
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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