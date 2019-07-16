Читать стакан Binance на 5000+ строк

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Закрыт2 заявки1100 просмотров

Ищу кто может это. Чем больше строк, тем лучше

По дефолту api дает 500 строк

Мне не нужно делать много запросов в минуту, мне нужно разово глубоко считывать стакан биды и аски

6 лет назад
Screlested
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров