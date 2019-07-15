Написать форму для лендинга с отправкой данных по API

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок186 просмотров

Приветствую.

Требуется написать форму заявки с передачей данных в roistat.com

Обычный лендинг с формами в шапке и внизу страницы.

6 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • MS SQL server express

    День добрый. Столкнулись со следующей проблемой: Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные. Инженеры по Trace mode предложили ...

    SQL
    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Свежая база данных купивших квартиры в Москве и Моск. обл.

    Добрый день! Требуется база данных по клиентам, купившим квартиры в Москве и Московской области за последние 3-6 месяцев на основании данных БТИ либо ипотечного кредитования.  Прошу в предложении указывать:  1. Сроки предоставления.  ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макрос в MS Excel

    Необходим макрос, который из данных Листа исходного Эксель файла может: 1. создать новый лист  (название: "название исходного листа + копия") или новый файл 2. на новый лист поставить вертикально столбцы парами из ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спарсить данные с сайта франшиз

    Нужно спарсить реестр франшиз из каталога франшиз https://www.beboss.ru/franchise Нужно название, сайт, почта и телефон. Страны: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Формат данных Excel. Доступ к контактам возможен при покупке платного аккаунта (расходы на покупку доступа ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реестр франшиз- парсинг

    Нужно вытащить реестр франшиз из каталога франшиз https://www.beboss.ru/franchise Нужно название, сайт, почта и телефон. Страны: Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. Формат данных Excel. Доступ к контактам возможен при покупке платного аккаунта (расходы на покупку доступа ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановление базы 1С

    Необходимо исправить ошибку, которая находится на стороне СУБД MS SQL server 2008 R2, которая работает в спарке с 1С. При работе с информационными базами появляются самые разнообразные ошибки как при создании резервных копий средств SQL

    SQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реестр франшиз РФ

    Добрый день, Коллеги! Необходимо собрать список франшиз. Формат предоставляения данных: excel В заявке прошу указать точную стоимость работ, а также число контактов, которые вы сможете достать.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • ГИС (управления земельным банком агрокомпании).

    Необходимо сделать  десктоп-приложение на Windows c закрытым доступом.  Возможность создания приложения на платформе Microsoft SQL Server. Программа должна предоставлять функционал для ведения учёта земельных участков, севооборотов полей, всех видов собственности и пользования земельными ...

    SQL
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад