MS SQL server express

День добрый.

Столкнулись со следующей проблемой:

Собственные средства программы Trace mode работают очень плохо. При формировании отчетов сервер зависает. Приходится перезагружать. К тому же при этом теряются данные.

Инженеры по Trace mode предложили нам решение этой проблемы:

1. Создать сторонний web - сервер (на чём хотите) на этом же ПК. И программу на нём, которая будет "выдёргивать" данные из БД (язык MS SQL), и формировать отчеты.

2. Нужно создать программу, которая будет по запросу пользователя создавать отчеты по 3 системам, (как на скриншоте 1), с возможностью выбора даты и с длительностью периода в день, неделю, месяц.

3. Нужно автоматически формировать 3 месячных отчета по 3 системам и выкладывать их в отдельную сетевую папку.

Тех. задания пока что нет. У нас нет специалистов, которые грамотно смогут его написать.

Есть неработающие отчеты, и желание это исправить.